櫻坂46の11thシングル「UDAGAWA GENERATION」のジャケットアートワークが発表となった。【写真】櫻坂46、11thシングル「UDAGAWA GENERATION」ジャケットアートワーク今作のクリエイティブディレクション・アートディレクションを手掛けるのはクドウナオヤ、柴谷麻以、辻岡翔。アーティストビジュアル・アートワークのコンセプトは“音を咲き鳴らせ。”で、独自の戦い方で進化を遂げてきた櫻坂46が、自分たちの音楽を具現化し