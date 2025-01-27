¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï27Æü¡¢»±²¼¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤È²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÂÆ£Í¥»Ò»á¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤·¤¿Î×»þ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¹Á¼ÒÄ¹¤È²ÅÇ¼²ñÄ¹¤¬¡¢Æ±ÆüÉÕ¤±¤Ç¼­Ç¤¤¹¤ë¿Í»ö¤ò¾µÇ§¡£¼ÒÄ¹¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÆü28ÆüÉÕ¤±¤Ç¥Õ¥¸¥á¥Ç¥£¥¢HD¤ÎÀ¶¿å¸­¼£ÀìÌ³¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿ÀÕÇ¤¤òÆ§¤Þ¤¨