元湘南ベルマーレの韓国代表GKソン・ボムグンと破局したガールズグループLOVELYZ（ラブリーズ）のメンバー、イ・ミジュのSNS投稿が話題だ。【写真】イ・ミジュ、元Jリーガーと交際中の“デート匂わせ”イ・ミジュは最近、自身のインスタグラムのストーリー機能を通じて「プエン」と綴り、1枚の写真を投稿した。公開された写真には、涙で目を腫らした様子のイ・ミジュが近距離で自撮りをする様子が写っている。ほかにも、イ・ミジュ