5人組アイドルグループ・フィロソフィーのダンスが1月19日（日）に、神田スクエアホールにて、全国ツアーのファイナル公演を開催した。2015年結成のフィロソフィーのダンス（以下、フィロのス）は、奥津マリリ、日向ハル、佐藤まりあ、十束おとはの4人組として活動をスタート。ファンクやソウル、ディスコといったグルーヴ感溢れる楽曲、哲学的なエッセンスを含んだ歌詞、そして、コミカルかつエモーショナルなダンスパフォーマン