ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´ÛÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢½é¾ì½ê¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç´ØË­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Î²£¹Ë¿äÁ¦¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Ë­¾ºÎ¶¤ÏÅÔÆâ¤ÎÉô²°¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÆþÌç¤·¤¿»þ¤«¤éÀäÂÐ¤ËÌÜ»Ø¤¹´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤è¤ê¾å¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Î¿´¶­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á°Ìë¤Þ¤Ç¤Î