¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/27¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÆ±¶É¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡¢¿·¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ëÀ¶¿å¸­¼£»á¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤»á¡¢¾åÌîÍÛ°ì¹­Êó¶ÉÄ¹¤¬½ÐÀÊ¡£²áµî¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯¢¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢²áµî¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÊó¹ð¤òÌÀ¤«¤¹µ­¼Ô¤«¤é¡¢²áµî¤Ë¤â½÷À­¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÀ­Èï³²¤ÎÊó