¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¦REIKA¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û170cm¡ÈÄ¶ÀäÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¡É26ºÐ¡¢¿åÃå¤Ç³¤³°¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö´°àú¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê9Ëç¡ËÉáÃÊ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¼«¿È¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê»äÉþ»Ñ¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëREIKA¡£º£²ó¤â¡Ö¥³¥â¥É¥É¥é¥´¥ó¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é2Æü¤Ç3²ó¸«¤ì¤¿ Ç¯