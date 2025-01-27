ÇÐÍ¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬2025Ç¯1·î25Æü¡¢°¦Ç­¤¬¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤¿Âç¤­¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£±óÌî¤µ¤ó¤Ï24Ç¯4·î¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥é¥°¥É¡¼¥ë¡Ö½¥¤¯¤ó¡×¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ÊÁ°»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç­2É¤¤Î»à¤ò·Ð¤Æ¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ô°é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½ù¡¹¤Ë¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¡×±óÌî¤µ¤ó¤Ï½¥¤¯¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢»ä¤ÎÆ»É¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤ÏÀ¸¸å5¤«