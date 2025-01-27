°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIT»ñ»º´ÉÍýÉ¾²ÁÇ§Äê¶¨²ñ(SAMAC)¼çºÅ¤Î¡ØÂè33²ó ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¥»¥ß¥Ê¡¼Âçºå¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ Âè33²ó ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¥»¥ß¥Ê¡¼Âçºå ³«ºÅÆü¡§ 2025Ç¯2·î26Æü(¿å)»þ´Ö¡§ 10»þ¡Á17»þ30Ê¬²ñ¾ì¡§ ¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Æ¥ë-CABIN PRESIDENT-ÂçºåÃÏ²¼Å´Ã«Ä®Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþ¡ÖÆî¿¹Ä®±Ø¡×¡¢JRÅìÀ¾Àþ¡ÖÂçºåÅ·ËþµÜ±Ø¡×¤Î2±Ø3ÀþÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¡¦ÃÏ²¼Å´Ã«Ä®Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþ¡ÖÆî¿¹Ä®±Ø¡×¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ä2¹æ½Ð¸ý