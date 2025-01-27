¸µÂçºåÃÏ¸¡¸¡»öÀµ¤ÎËÌÀî·òÂÀÏºÈï¹ð¡Ê65¡Ë=ÂçºåÊÛ¸î»Î²ñ=¤¬½÷À­¸¡»ö¤Ø¤Î½à¶¯À©À­¸òºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢½÷À­¸¡»ö¤Î»Ù±ç¼Ô¤é¤¬27Æü¡¢¸·Àµ¤ÊÁÜºº¤äÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÌó5Ëü9ÀéÉ®¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤òË¡Ì³¾Ê¤äºÇ¹â¸¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤áË¡Ì³¾Ê¤Ø¸þ¤«¤¦½÷À­¸¡»ö¤Î»Ù±ç¼Ô¤é=2025Ç¯1·î27Æü¸áÁ°10»þ56Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°ËÌÚÎÐ»£±Æ½÷À­¸¡»ö¤Ï¤³¤ÎÆü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¡Ê½ðÌ¾¤Ë¡Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡×