¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤Î·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ù¡Ê17Æü¸ø³«¡Ë¤Î¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«10Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ14²¯3279Ëü±ß¡¢Æ°°÷85Ëü6000¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¸ø³«2½µÌÜ¤Î½µËö¤È¤Ê¤ë1·î25Æü¡Á26Æü¤ÏÁ°½µÂÐÈæ¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ107.6%¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô106.8%¤òµ­Ï¿¤·¡¢½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï2½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡©¥Ï