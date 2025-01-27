¿·¿ÍÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÅ²¬³Ø±à¤È¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÈØÅÄÅì¤Î·è¾¡Àï¡£Á°È¾14Ê¬¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤­¤Þ¤¹¡£º£Âç²ñ½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ÈØÅÄÅì¡¢23ÈÖ¸ÓÅÄ¤Î¥´ー¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤­¤¿¤¤ÀÅ³Ø¤Ï36Ê¬¡£2ÈÖÄóºä¤ÎÀµ³Î¤Ê¥­¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï4ÈÖ¤ÎµÈÅÄ¡£ÀÅ³Ø¤¬Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÅ³Ø¤Ï¥¨¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¡£6ÈÖ¡¦»Í³¤¤Î¸«»ö¤Ê¥ëー¥×¥·¥åー¥È¤ÇÀÅ³Ø¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë