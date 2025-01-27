¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î6Æü´Ö³«ºÅ¤Ï¡¢27Æü¤Ë5ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹Â­¤ò¸Ø¤ëÍ½Áª3°ÌÄÌ²á¤ÎºÊÄ»¿¸Ìé¡Ê33¡á¹áÀî¡Ë¤¬½àÍ¥11R¤Ç¼ê·ø¤¯2Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£Í¥¾¡Àï2¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£½àÍ¥¤Ï2¥³¡¼¥¹¤«¤é¡¢¤ä¤ä¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1M¤ÏÈ´·²¤Î²ó¤êÂ­¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤ÄÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£¡Ö½ÐÂ­¤òÃæ¿´¤ËËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Â­¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿­¤Ó¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à54¹æµ¡¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£½éÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã