¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ­¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬²ñ¸«¤Ë¹ç¤ï¤»¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢²þ¤á¤Æ¼èÄùÌò²ñ¤Îºþ¿·¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î³ô¼°Ìó1¡óÊÝÍ­¤¹¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¼¥Ê¡¼¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ï27Æü¡¢¥Õ¥¸Â¦¤Î²ñ¸«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¼Ò¤ÎÊ¸²½Åª¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Åª¼ºÇÔ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢