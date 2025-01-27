3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´¡£ËÜ¿Í¤â¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤ëºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÊªÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢NPBºÇ½ªÇ¯¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤«¡©Èà¤é¤ÎÂ­À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê¶â³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡Û¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸½Ìò»þ