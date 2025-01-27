Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÇÀ¶È¤Ê¤É¤Ç¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¿Í¤¿¤Á¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤Ç¡¢¿å»º¤ä±à·Ý¤Ê¤É7¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿º£Ç¯ÅÙ¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºº×Å·¹ÄÇÕ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÌÌ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤Î³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Å¸¼¨¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¡Ö²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¢²ì¸©¤Ç³Ø¹»µë¿©¤Î¥Ñ¥óÍÑ¤Î¾®Çþ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÇÀ²È