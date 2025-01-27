¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÉÔË¡°ÜÌ±¤òÁ÷´Ô¤¹¤ëÊÆ·³µ¡¤ÎÃåÎ¦¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤«¤é¤ÎÁ´Í¢ÆþÉÊ¤Ë25%¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Â¦¤¬ÂÅ¶¨¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·èÄê¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡Ö¶¼¤·¡×¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿·Á¤Ç¡¢º£¸å¤âÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥Ú¥È¥íÂçÅýÎÎ=2025Ç¯1·î22Æü¡¢¥Ï¥¤¥ÁÆîÉô¥¸¥ã¥¯¥á¥ë¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¥È¥é¥ó¥×