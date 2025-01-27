横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第4回「『雛形若菜』の甘い罠」が26日に放送され、ある人気芸人が“素顔”で登場すると、ネット上には「誰だか本当にわからない」「気づかなかった」などの声が寄せられた。【写真】大河ドラマ登場の鉄拳、白塗り＆素顔のビフォーアフター第4回に、美人絵を得意とする礒田湖龍斎役で登場したのは、芸人の鉄拳。礒田湖龍斎は、蔦重（横浜）らが
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