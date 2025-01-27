木村拓哉主演の映画『グランメゾン・パリ』が、1月26日までの公開28日間で観客動員数216万人、興行収入も31.2億円を突破した。【写真】木村拓哉、“後輩”Aぇ！group・正門良規の親孝行に貢献ヒットドラマ『グランメゾン東京』（TBS系）を映画化した本作は、世界最高峰と称されるフランス料理の本場・パリを舞台に、アジア人初となる“三つ星”獲得へと挑む主人公のシェフ・尾花夏樹たちの物語を描く。昨年12月30日に公開を