¾¯Ç¯ÃË»ÒSP±éµ»¤¹¤ëÀéÍÕ¡¦ÃæÅÄÍþ»Î¡á¥Ø¥ë¥¹¥Ô¥¢ÁÒÉß¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñÅßµ¨Âç²ñ¥¹¥±¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¶¥µ»²ñÂè2Æü¤Ï27Æü¡¢²¬»³¸©¥Ø¥ë¥¹¥Ô¥¢ÁÒÉß¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê2·î26Æü¡Á3·î1Æü¡¦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡ËÂåÉ½¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤«¤é½Ð¾ì¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡Ê°¦ÃÎ¡¦ÃæµþÂçÃæµþ¹â¡Ë¤¬80.03ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Î¹â¶¶À±Ì¾¡ÊÀ±ÜÌÌ¾¸Å²°Ãæ¡Ë¤¬78.34ÅÀ¤Ç2°Ì