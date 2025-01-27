¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò°÷¤äÃæµï»áËÜ¿Í¡¢½÷À­¤é¤Ø¤ÎÊ¹¤­¼è¤êÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ãæµï»á¤È½÷À­¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ö°Æ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï23Ç¯6·î¤È¤·¡¢¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤Ë¤â23Ç¯8·î¤Ë¤ÏÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥È¥é¥Ö¥ëÆâÍÆ¤¬¡Ö¶Ë¤á¤Æ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÎÎ°è¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¢¤ª¤®¤Ê¤¬