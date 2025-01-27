9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç27Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¿¥«¥·¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬È¯Ç®¤òÈ¼¤¦ÂÓ¾õá×¿¾¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° Ä¶ÆÃµÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¿¥«¥·¤¬¡¢È¯Ç®¤òÈ¼¤¦ÂÓ¾õá×¿¾¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£1·î28Æü¤È29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØBULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 ¡ÈJoker¡É¡Ù²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î»²²Ã¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿