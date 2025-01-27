ボクシングの帝拳プロモーションは２７日、都内で会見を開き、３月１３日に両国国技館で３大世界タイトルマッチを行うと発表した。ＷＢＡ・ＷＢＣ世界フライ級２団体王座統一戦はＷＢＣ王者・寺地拳四朗（３３＝ＢＭＢ）とＷＢＡ同級王者ユーリ阿久井政悟（２９＝倉敷守安）が対戦。ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチは王者アンソニー・オラスクアガ（２６＝米国／帝拳）に同級１４位・京口紘人（３１＝ワタナベジム）が挑戦す