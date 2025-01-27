ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.319.169.489.11 1MO8.977.599.288.31 3MO9.237.249.428.17 6MO9.407.119.578.22 9MO9.507.119.688.32 1YR9.537.129.798.42 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.2610.417.47 1MO10.369.546.73 3MO10.609.406.77 6MO10.759.536.91