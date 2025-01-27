Ìô»Õ»ûÊÝ±ÉÍÆµ¿¼ÔÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç½÷À­¤ËÊª´³¤·¤¶¤ª¤ÇË½¹Ô¤·¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï27Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¸µ²¦¼Ô¤ÎÌô»Õ»ûÊÝ±ÉÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¤Ï25Æü¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï25ÆüÌë¡¢Æ±»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢20Âå½÷À­¤òÊª´³¤·¤¶¤ª¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¡¢´é¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¡£¸©·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ìô»Õ»ûÍÆµ¿¼Ô¤Ï1993