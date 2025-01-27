27Æü¡¢9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØÄ¶ÆÃµÞ¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¿¥«¥·¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¡×¤Î¤¿¤á¡¢1·î28¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼2¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÄ¶ÆÃµÞ¡¦¥¿¥«¥·¡ÛÈ¯Ç®¤òÈ¼¤¦ÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼2¸ø±é¤ò·çÀÊ¡Ö°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë½¾¤¤°ìÄê´ü´Ö¡¢ÎÅÍÜµÚ¤Ó·Ð²á´Ñ»¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÚBULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 ¡ÈJoker