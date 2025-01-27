³ÆÃÏ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç27Æü¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þÌÈµö¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢42ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë½ç¼¡²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌó200¿Í¤¬Æ±ÆüÃæ¤Î¹¹¿·¼êÂ³¤­¤ò¸«Á÷¤ë¤Ê¤É¡¢±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¡£¿·³ã¡¢¿ÀÆàÀî¡¢´ôÉì¡¢ÆÁÅç¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Çµ¯¤­¤¿¡£ÌÈµö¾Ú¤òºîÀ®¤¹¤ë¡Ö±¿Å¾¼Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¾ã³²¤Ç¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤ä¹¹¿·¡¢µ­ºÜ»ö¹à¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤ÉÌÈµö¶ÈÌ³