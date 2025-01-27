［東京２７日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比３６６円１８銭安の３万９５６５円８０銭と２日続落して取引を終えた。朝方は３００円を超す上昇となる場面があったものの、指数寄与度が大きい半導体関連株が崩れたほか、米ナスダック先物が時間外取引で下落したことから、その後、急速に値を消した。４１１円１９銭安の３万９５２０円７９銭まで下落した。一方、東証プライム市場の８割近くが上昇してお