ºòµ¨¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö1·î25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¤Þ¤º¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½»µï¤ä°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÈÂ²¡¢»³²Ð»ö¤Î