最近、トランプ米大統領が発言するたびに驚かされることが少なくない。どれほど大きな関税爆弾を爆発させるのか、世界が息をのんで眺めている。我々は北朝鮮を「核保有国」と表現したトランプ大統領の内心が気になる。米国の目標が韓半島（朝鮮半島）非核化から核の凍結や縮小に変わらないか正確な確認が必要だ。一方、中国の習近平国家主席はトランプ大統領のどんな発言に最も注目するのだろうか。関税か、フェンタニルか、Ｔｉｋ