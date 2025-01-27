TBS¥é¥¸¥ª¤Ï1·î27Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡¿°ìÄ¾Àþ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74ºÐ¡Ë¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ßÈÄÍýÍ³¤Ï¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ç¤Ï¡ÖTBS¥é¥¸¥ª¤ÎÈÖÁÈ¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡Ù¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼À¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤¬1·î27Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£