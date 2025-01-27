1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢²ÆÀî¤ê¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´äºê¹¨Èþ¡õÎÉÈþ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÃçÎÉ¤·»ÐËå¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò¹õÌøÅ°»Ò¤È²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¿´¶­¤ò¸ì¤ë²­Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤Î²ÆÀî¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3ºîÌÜ¡ØÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È°Ê¹ß¤Ï¡¢¸Î¶¿¡¦²­Æì¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò²Î¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß14ºÐ¤Î°¦Â©¤â²»³Ú¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢Ä«µ¯¤­¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î