°¤µ×º¬»Ô¤Î¹Á¤ÇÀè·î¡¢³¤Ãæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï¡¢½Ð¿å»Ô¤Î¼«Æ°¼Ö½¤Íý¹©¤ÎÃËÀ­(60)¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °¤µ×º¬·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°¤µ×º¬»ÔÀ²³¤Ä®¤Î°¤µ×º¬¿·¹Á¤ÇÀè·î¡¢¼Ö¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ëµù»Õ¤¬µ¤¤Å¤­¡¢·Ù»¡¤¬°ú¤­¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÃËÀ­¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð¿å»Ô¾å»ªÞ¼¤Î