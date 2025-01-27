京成電鉄はこのほど、新型車両「3200形」の営業開始に向けた各種試験を終了し、2025年2月22日(土)から営業運転を開始すると発表しました。3200形は『人や環境にやさしいフレキシブルな車両』をコンセプトとしており、編成両数を2両単位で変更できる設計です。変動する輸送需要に応じて、4・6・8両で柔軟に編成を組むことができます。今年度は6両を導入しており、まずは製造から40年が経過した3500形の置き換え用として、各駅停車な
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