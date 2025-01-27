ÆàÎÉ¶¥ÎØ¤ÎPRÂâ¤ÈÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñÆàÎÉ»ÙÉô¤Î°ËÂåÌîµ®¾È»ÙÉôÄ¹¡Ê44¡Ë¡¢ÆüÌîÌ¤Íè¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿³«Àß74¼þÇ¯µ­Ç°G3½ÕÆü¾ÞÁèÇÆÀï¡×¡Ê2·î8¡Á11Æü¡Ë¤ÎPR¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÊÔ½¸¶É¤òË¬¤ì¤¿¡£Ê¿¸¶¹¯Â¿¡¢·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢¸ÅÀ­Í¥ºî¤ÎSS3Áª¼ê¤¬»²Àï¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤«¤é¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿ÃÏ¸µ¤Î»°Ã«¾­ÂÀ¡¦ÎµÀ¸·»Äï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×6Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£ÆàÎÉ¸©±Ä¶¥ÎØ