27Æü(·î)¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÄã²¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²­Æì¡¦±âÈþ¡¦¶å½£ÆîÉô¡¦¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï2·î3Æü(·î)º¢¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡Á´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï4Æü(²Ð)º¢¤«¤é¡Ö10Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÄã²¹¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î3Æü(·î)¤ÏÎ©½Õ¤Ç¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï½Õ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ©½Õ´¨ÇÈ¡×¤Ë¤è¤ë´¨ÃÈº¹¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£27Æü(·î)À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º27Æü(·î)¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤À¤Ã¤¿À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãë´Ö¤â´¨¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15»þ¤Þ¤Ç