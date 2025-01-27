µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢27Æü¸á¸å2»þ6Ê¬¤´¤í¡¢µÜºê»Ô¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÆü¸þÆç¤ÇÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë4.2¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï30¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£