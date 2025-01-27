½÷À­¤òÇä½ÕÌÜÅª¤ÇÀ­É÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï27Æü¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²ñ¼Ò°÷¤Î²®ÌîÍ¥Ìé¡Ê32¡Ë=ÅìµþÅÔËÌ¶è=¤È¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î°ËÃ«Î¼Í´¡Ê27¡Ë=ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è=¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¤ò¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¡ÊÍ­³²¶ÈÌ³¤Î¾Ò²ð¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£Ç§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌó1500¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´¹ñ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç³èÆ°¤·¡¢Ç¯¤Ë50²¯±ß¤Û¤É¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂÂÖ