Ã«¸¶¾Ï²ð¡Ê52¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«¡¢¤Ë¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¤ÎÆü»Þµ×»á¡Ê87¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¸á¸å¤«¤é¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ËÆü»Þ»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤âÆü»Þ»á¤Î·çÀÊ¤ò¤á¤°¤êµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð