À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¤¢¤¿¤¿¤¿¤¿¡¼¤ë¤Ã!!¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò£±·î27Æü¤«¤é¼Â»Ü¡£ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢£²¤Ä¤ÎJRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¡ÖWESTER¥â¡¼¥ë¡×¤È¡ÖDISCOVER WEST mall¡×¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£·ÊÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ó¥·¥í¥¦¤È¥é¥ª¥¦¤¬¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢Áë¤«¤é³°¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶