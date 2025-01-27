µîÇ¯12·î¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº 2024Ç¯12·î23Æü¡¦Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¡£»Ù»ýÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¡¢ÃËÀ­¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÌò¿¦Ää»ßÃæ¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëSNSÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¶¯²½¤¹¤ë¡ÈSNSÂÐºö¤ÎÆâÍÆ¡É¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¡¢11%¤«¤é14%¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É