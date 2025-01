OpenAIのサム・アルトマンCEOはOpenAI以外にも数多くの企業に関わっており、仮想通貨プロジェクトを展開するテクノロジー企業・Tools for Humanityの共同創業者でもあります。そんなTools for Humanityに対し、ブラジルのデータ保護当局が国内での虹彩スキャンによる仮想通貨の配布を禁止する命令を下しました。Tools for Humanity: Brazil bans Sam Altman's tech firm Tools for Humanity from paying for iris scans - The Econ