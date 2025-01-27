スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY(スヌーピー)」には、2025年もキュートな新作が続々登場中！中でも、入荷したばかりの「PEANUTS Vintage Collection」がとびきりかわいいと評判だ。【画像】レトロでかわいい！「Vintage Collection」を見る■どこか懐かしいアメリカンポップなムードが最大の魅力！「PEANUTS Vintage Collection」は、和暦で言えば昭和の時代に流
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