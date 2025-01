DREAMS COME TRUEが3月12日、<大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025>のために書き下ろした新曲「ここからだ!」を含む35th Anniversaryシングル「ここからだ!」をCDリリースすることが決定した。DREAMS COME TRUEがCDシングルをリリースするのは約2年半ぶりとなる。◆DREAMS COME TRUE 画像CDシングル「ここからだ!」には4曲を収録。“あなたの心と体を奮い立たせる[O(オー)☆N(エン)歌]”として35周年イヤーを締めく