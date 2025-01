【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「We are the best scout ever!IVEスカウトへお越しのDIVEの皆さん、ようこそ!IVEスカウト隊員となり、一緒にグレイトな探検、始めてみましょうか?」(IVE) IVE(アイヴ)が、全国アリーナツアー『2025 IVE FAN CONCERT <IVE SCOUT> IN JAPAN』を4月12日より開催することを発表した。あわせてIVEからメッセージも届いている。 ツアーは4月12日の愛知を