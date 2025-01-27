Æ£°æÎ®À±¤Èº°ÌîºÌ²Æ¤¬W¼ç±é¤¹¤ë¡¢2·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¥é¥ÞDiVE¡Ü¡×ÏÈ¡Ø¥­¥¹¤Ç¤Õ¤µ¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¡Ù¡Ê¡ÊËè½µ·îÍË¿¼Ìë1»þ29Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¢¤ê¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Ë¡£»×¤ï¤º¥É¥­¥É¥­¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡È¶»¥­¥å¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡É¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÈóÆü¾ï´¶ËþºÜ¤Êº£ºî¤ËÄ©Àï¤·¤¿2¿Í¤¬¹çÆ±¼èºà¤Ç»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥­¥¹¤Ç¤Õ¤µ¤¤¤Ç¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¡ÙWEST.¼çÂê²ÎÆþ¤êOP±ÇÁü¤¬¸ø³«