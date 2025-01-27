【モデルプレス＝2025/01/27】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第4話 「『雛形若菜』の甘い罠」が、26日に放送された。茶屋「蔦屋」で働く謎の少年・唐丸（渡邉斗翔）のシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】大河「べらぼう」素顔で登場した鉄拳◆横浜流星主演大河ド