¿·DC¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊDCU¡Ë¤ÎÂè1ÃÆ±Ç²è¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢½éÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¿·¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤¬Èô¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£ ¸ø³«¤«¤é1Æü¤Ç¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤â´Þ¤á¡¢2²¯5,000Ëü²óºÆÀ¸¤òµ­Ï¿¤·¤¿½éÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë½ý¤Ä¤¤¤¿¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡¿¥¯¥éー¥¯¡¦¥±¥ó¥È¤¬°¦¸¤¥¯¥ê¥×¥È¤Ë°ú¤­¤º¤é¤ì¤ë»Ñ¤ä¡¢µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿ー