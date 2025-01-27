ビザ・ワールドワイド・ジャパンとAgoda Company Pte. Ltd.は1月22日、「Visa優待特典Agodaキャンペーン」を開始した。Visa優待特典Agodaキャンペーン本キャンペーンでは、旅行者がアジア太平洋地域のさまざまな目的地でお得に旅行を楽しむ機会を提供する。Visa優待特典Agodaページよりホテル予約の際、対象のVisaカードにて決済すると、アジア太平洋地域の12ケ国・地域8韓国、台湾、タイ、ベトナム、オーストラリア、フィリピン、
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