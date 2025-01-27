ニフティライフスタイルは1月23日、「お風呂が評価されている温泉、スーパー銭湯ランキング(24年12月集計)」を発表した。調査は2024年10月1日〜12月31日、同社が運営する「ニフティ温泉」掲載施設18,015件(2024年12月31日時点)の中から、ユーザー投票(「この施設の良かったポイント」投票パーツ「お風呂が開放的」「お湯がいい」の投票数)をもとに集計し、決定した。○1位「竜王ラドン温泉 湯〜とぴあ」(山梨県甲斐市)1位「竜王ラ